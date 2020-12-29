محافظ القليوبية يبحث مع مديرى المستشفيات الخاصة استعدادات التصدى لكورونا

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه فى ظل الأزمة التى تمر بها المحافظة مع انتشار فيروس كورونا ومع بدء الموجه الثانية ، لابد أن يكون للمستشفيات الخاصة دور وطنى تجاه الأزمة، وأن يكونوا شركاء جنبا إلى جنب مع القطاع الصحى الحكومي .

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تصل نسبة المستشفيات الخاصة بها إلى 56% من إجمالى المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يوجد 26 مستشفى تحتوى على 1093 سرير، و113 سرير رعاية مركزة.

وشدد المحافظ، على ضرورة توحيد الصف لنمر بتلك الأزمة، موضحا أن المحافظة ستدعم هذه المستشفيات من خلال توفير أنابيب الأكسجين ليقدموا الخدمة للمرضى بأسعار مخفضة والبعد عن المغالاة، كما سيتم تكثيف المرور الميدانى على المستشفيات لضبط الأسعار، مضيفا انه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشغيل تنكات الأكسجين بمستشفى الحميات، ومستشفى بنها التعليمى، وستحدث انفراجة كبيرة فى عملية توفير الأكسجين وتوفير الأسطوانات للمستشفيات الأخرى

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الإجراءات الخاصة بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة فى تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعددا من التقارير حول مستجدات الوضع بمستشفيات المحافظة وحالات الإصابة بالمحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة ارتداء الكمامات عن التردد على المؤسسات العامة والخاصة وكافة المنشآت ووسائل المواصلات والإلتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

وأشار إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حاليا، وأنهم لا يحصلون على إجازات نهائيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، فلابد على المواطن أن يعى بخطورة المرحلة، موجها بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات الصحية، مؤكدا توفير كافة الدعم وعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمحافظة.

وتجدر الاشارة الى انه تم تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهى : -

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