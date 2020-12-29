فقدان أثر 13 مهاجرا فروا من ليبيا فى البحر المتوسط

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أعلنت منظمة إنسانية، اليوم الثلاثاء، فقدان أثر 13 مهاجرا فروا من ليبيا في عرض البحر المتوسط، داعية السلطات الإيطالية لبدء إجراءات البحث عن موقعهم لإنقاذهم.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة "سي واتش" الألمانية: "مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن 13 شخصا، كانوا يبحرون على طريق ملاحة وسط البحر المتوسط على متن قارب"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وتساءلت المنظمة، في تدوينة على موقع "تويتر": "أين هم، وما الذي تنتظره السلطات لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟ أتنتظر أن يفوت الوقت؟"، داعية إلى التدخل الفوري لصالح القارب الصغير الذين لم يُعرف عنه أي شيء منذ يوم عيد الميلاد.