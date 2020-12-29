اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:46 م
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غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية لمخالفتها إجراءات مواجهة كورونا بالبحيرة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:01 م
غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية لمخالفتها إجراءات مواجهة كورونا بالبحيرة غلق - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حملات مكثفة على مراكز الدروس الخصوصية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أكد  ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على مقار  الدروس الخصوصية بنطاق مركزى ايتاى البارود وحوش عيسى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفى سياق آخر، شنت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات والاشغالات بالشوارع والأسواق وأسفرت الحملات عن رفع  314 حالة إشغال مخالفة بدمنهور وكذلك رفع 115 حالة اشغال عبارة عن كراسى وموازين بالدلنجات و مصادرة 30 شيشه خلال المرور على المقاهى والكافيهات بمركز كوم حمادة.

يذكر أن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة قرر تشکيل لجنة موسعة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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