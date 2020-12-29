غلق وتشميع 415 مركزاً للدروس الخصوصية بالغربية فى 8 أيام

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق وتشميع 415 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق محافظة الغربية خلال 8 أيام، حيث تم غلق وتشميع 31 مركز بمركز طنطا، 40 مركز بحى أول طنطا، 140 مركز بحى ثان طنطا، 59 مركز بالمحلة الكبرى، 14مركز بالسنطة، 9 مراكز بزفتى، 27 مركز بكفر الزيات، 56 مركز بقطور، 16 مركز بسمنود 23 مركز بسيون.

وأوضح المحافظ أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب وتفعيلاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الطلاب فى أحد مراكز الدروس الخصوصية

أحد المراكز بعد تشميعه