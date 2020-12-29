اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:19 م
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ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بطنطا فى الغربية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 01:43 م
ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بطنطا فى الغربية كمامات
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص بمدينة طنطا بداخله 60 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات وماكينات تستخدم في التصنيع.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد العقيد وليد العيسوي مدير إدارة مباحث التموين بتمكن ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط ضبط 60 ألف كمامة طبية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، داخل شقة للتصنيع بدون ترخيص بطنطا، قبل طرحها للبيع بالأسواق. كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 60 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات رديئة و13 ماكينة لتصنيع الكمامات، داخل مصنع بدون ترخيص، تم التحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة


مدير امن الغربية

تموين الغربية

طنطا

كمامات

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