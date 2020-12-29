ضابط شرطة يشترى أسطوانة بوتاجاز لسيدة تعرضت للسرقة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

واقعة إنسانية بطلها ضابط شرطة بمركز الحسينية بالشرقية، اشترى أسطوانة بوتاجاز لسيدة مسنة تعرضت للسرقة.

وقال عزت عبد التواب، من ابناء الحسينية لـ "اليوم السابع" إن أحد أقارب سيدة مسنة مقيمة دائرة المركز سرد لها الواقعة بحضور السيدة إلى مركز شرطة الحسينية للإبلاغ عن سرقة أسطوانة بوتاجاز، لا تملك بمنزلها سواها، وكانت تبكي وقت حضورها قبل أن تسأل على مكتب ضابط المباحث.

وتابع: عندما دخلت السيدة مكتب رئيس المباحث، الضابط محمود كمال، وسردت ما جرى لها، أمر الضابط أحد العاملين بمكتبه بسرعه شراء أسطوانة بوتاجاز لها قبل تحرير محضر بالواقعة وأخذ اقوال السيدة، والتي لم تتحمل ما حدث لتدخل في نوبة بكاء فرحًا بما فعله الضابط وشرائه الأسطوانة من ماله الخاصولاقت الواقعة صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.