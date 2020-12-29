صور.. أعمال رصف مدخل إسنا شرق بعد انتهاء أعمال إصلاح الطريق

أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تعمل رئاسة مركز ومدينة إسنا بأجهزتها التنفيذية بكل جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز إسنا، حيث أنه جارى العمل الآن لإستكمال أعمال رصف الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة ومدخل الري بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل.
وأضاف رئيس مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه جاري تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقاً مهماً وحيوياً لمدخل إسنا.
وفى نفس السياق أعلن إ رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه جارى حالياً على رصف طريق طراد النيل بداية من المعهد الفنى الصحى جنوبا حتى قناطر إسنا الجديدة شمالا مرورا بسنترال اإنا والمطحن، يليه رصف شارع البحر القديم ورصف المنطقة الأمامية لمستشفى إسنا الجديدة، حيث أنه يتم الإعداد للبدء فوراً فى تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالى 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما أنه تم تسليم موقع السجل المدنى الجديد للشركة المنفذة والمتعاقدة مع مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ وتركيب خزان مياه سعة 30 متر مكعب، حيث قامت الوحدة المحلية باختيار المكان الأمثل، كما سيتم تركيب أجهزة CO2 داخل المبنى تنفيذا لاشتراطات الحماية المدنية.
أعمال رصف مدخل إسنا شرق بعد إنتهاء أعمال إصلاح الطريق
رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال رصف مدخل إسنا
مدينة إسنا تستكمل أعمال رصف مدخل إسنا
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