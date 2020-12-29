صور.. أعمال رصف مدخل إسنا شرق بعد انتهاء أعمال إصلاح الطريق

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تعمل رئاسة مركز ومدينة إسنا بأجهزتها التنفيذية بكل جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين داخل مركز إسنا، حيث أنه جارى العمل الآن لإستكمال أعمال رصف الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة ومدخل الري بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه جاري تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقاً مهماً وحيوياً لمدخل إسنا.

وفى نفس السياق أعلن إ رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه جارى حالياً على رصف طريق طراد النيل بداية من المعهد الفنى الصحى جنوبا حتى قناطر إسنا الجديدة شمالا مرورا بسنترال اإنا والمطحن، يليه رصف شارع البحر القديم ورصف المنطقة الأمامية لمستشفى إسنا الجديدة، حيث أنه يتم الإعداد للبدء فوراً فى تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالى 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما أنه تم تسليم موقع السجل المدنى الجديد للشركة المنفذة والمتعاقدة مع مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ وتركيب خزان مياه سعة 30 متر مكعب، حيث قامت الوحدة المحلية باختيار المكان الأمثل، كما سيتم تركيب أجهزة CO2 داخل المبنى تنفيذا لاشتراطات الحماية المدنية.



أعمال رصف مدخل إسنا شرق بعد إنتهاء أعمال إصلاح الطريق



رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال رصف مدخل إسنا