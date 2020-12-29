اليوم السابع
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صحيفة لا ريبوبليكا: إيطاليا تصادر شحنة مخدرات مرتبطة بـ"حزب الله"

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:22 م
صحيفة لا ريبوبليكا: إيطاليا تصادر شحنة مخدرات مرتبطة بـ"حزب الله" جانب من الشحنة المضبوطة
فاطمة شوقى

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صادرت السلطات الإيطالية شحنة مخدرات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبنانى، وقالت السلطات الإيطالية، أنها ضبطت حوالى 15 طنا من مخدر الأمفيتامين (الكبتاجون) تصل قيمتها المالية إلى نحو مليار دولار، فيما تبين بعد البحث أن "حزب الله" وراءها، حسبما قالت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية.

 

شحنة مخدرات مرتبطة بحزب الله
شحنة مخدرات مرتبطة بحزب الله

 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن التحقيق أشرفت عليه نيابة نابولى، وكانت المخدرات موجودة فى ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعى وعجلات حديدية.

 

وكشف التقرير أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقا أن تنظيم "داعش" يقف خلفها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن هذه الشحنة مرتبطة بحزب الله.


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