"صحة الدقهلية"ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال احتفالات رأس السنة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

وأكد وكيل الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاتة ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الإحتفالات.

كما أكد على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ و تكثيف حملات صحة البيئة وأخذ عينات للمياه، وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحث مكي المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.