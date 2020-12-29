شوارع إيطاليا تتزين بالثلوج فى عيد الميلاد.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

تزينت إيطاليا بالثلوج فى احتفالات عيد الميلاد، وعلى الرغم من ان شكل الثلوج فى جميع أنحاء إيطاليا رائع إلا أنه ترتب عليه صعوبات مرورية فى ميلان ولومبارديا وحتى البندقية، التى تحولت للون الأبيض ، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.



الثلوج فى ايطاليا

وأشارت الوكالة إلى أن تساقط الثلوج تسببت في إزعاج شديد للطرق في منطقة بيدمونت السفلى في هذه الساعات، وتم الإبلاغ عن قوائم انتظار وحالات تباطؤ ، على وجه الخصوص ، على طريق ايه 26 في اتجاه العاصمة الليغورية ، عند التقاطع مع الطريق ايه 7. "جنوة وهي أهم ميناء في إيطاليا ، فهي تتحكم بنصف حركة المرور في البلاد، كما تم حظر الشاحنات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن والمتجهة إلى سافونا .



الطقس فى ايطاليا

وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى جميع أنحاء إيطاليا ، مما ادى الى تكوين الثلوج على الارض ، وعند أبواب مدينة تورين ، وكانت درجات الحرارة المنخفضة مصحوبة بضفاف ضباب جليدية ، كما هو الحال في ميلانو.



ايطاليا والثلوج

أما فى توسكانا ظهرت عواصف رعدية والثلوج من 1000 متر ، وتراكم الامطار بأكثر من 30 مل منذ منتصف الليل.



ايطاليا

كما شهدت مدينة لازيو فيضانات بسبب الأحوال الجوية والامطار الغزيرة التى ضربت لاتسيو أمس، كما حدثت فيضانات فى منطقة أوستيا، وقامت الشرطة بإجلاء بعض كبار السن الذين لا يتمتعون بالاكتفاء الذاتى واضطرت الى استخدام القوارب المطاطية.

كما تسببت الرياح الغربية القوية في حدوث عواصف شديدة في نابولي مساء أمس الاثنين ، مما تسبب في صعوبات في حركة المرور على الطرق البحرية.



ثلوج ايطاليا



سقوط الثلوج فى ايطاليا



شوارع ايطاليا

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