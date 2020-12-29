شرطة برشلونة تعتقل 8 أشخاص بتهمة زراعة نبات الماريجوانا داخل مستودع صناعى

كتبت ـ فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة الوطنية ببرشلونة 8 أشخاص بتهمة زراعة نبات الماريجوانا داخل مستودع صناعى، منهم ثلاثة معتقلين من نفس العائلة، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لتحقيقات الشرطة فإن المستودع الصناعى كان تحت الارض وبها عازل صوت، حتى لا يلاحظها أى شخص فى الحى، وتقدر قيمتها بأكثر من 130 الف يورو، وكانت بمثابة حضانة لزراعة الماريجوانا وبأنواعه.

وداخل هذا المستودع الصناعي الواقع في حى سانت أجينيس دى مالانيانيس، تمت زراعة الماريجوانا من أجل بيعه لاحقا، وتم اكتشافه بعد تقديم مواطنين شكوى للشرطة الوطنية بسبب سرقة الكهرباء ومن ثم تم اكتشاف وجود المستودع الصناعى لزراعة الماريجوانا.



الماريجوانا

فى العملية، اعتقل عناصر من الشرطة الوطنية ثمانية أشخاص من الجنسية الإسبانية، بما فى ذلك ثلاثة أفراد من نفس العائلة مثل أولئك الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن مزرعة الماريجوانا ، والذين تعاونوا بدورهم مع الشركاء الخمسة الآخرين فى هذه الأعمال الإجرامية المتهمين بجرائم ضد الصحة العامة، والغش فى الكهرباء والانتماء إلى منظمة إجرامية.

بمجرد التحقق من البيانات المقدمة، وبفضل قياسات استهلاك الكهرباء للشركة، تم التأكيد على وجود استهلاك مرتفع للغاية للطاقة يمكن أن يكون متوافقًا مع مزرعة الماريجوانا.

ويجب أن يضاف إلى ذلك أن الاستهلاك لم يتم التحكم فيه بواسطة أى عداد، لذلك سيتم ربطه بشكل احتيالى بالصلة العامة مع ما يترتب على ذلك من مخاطر نشوب حريق.

وكشف الدخول والتسجيل الذى أذنت به المحكمة المختصة عن وجود منشأة عالية التخصص ومعقدة ، تحتوي على غرف مختلفة لتحسين المزرعة قدر الإمكان، واستخدموا غرفتين فى الطابق الأرضى لزراعة نباتات أكبر، بينما تم تقسيم الغرفة العلوية إلى أربع غرف ، وثلاث غرف للنمو والرابعة لأدوات النمو والتخزين.

كانت الغرف المخصصة للزراعة مبطنة وعازلة للصوت بعناية، مع جميع أنواع الأجهزة مثل عاكسات المرطب وفلاتر الأوزون، بهدف تحسين الإنتاج قدر الإمكان بالإضافة إلى تجنب اكتشاف المنطقة المجاورة لها.

ويشير الحجم الكبير للنباتات وعرض القطع التي تم العثور عليها إلى أن المزرعة تعمل، بالإضافة إلى بيع المادة، كمشتل للقنب، بالإضافة إلى أكثر من 61000 من نباتات الماريجوانا، صادرت الشرطة أثناء التفتيش العديد من المواد مثل 360 أنبوب إضاءة و140 محولًا و70 مروحة و21 مرشحًا صناعيًا مضادًا للروائح.