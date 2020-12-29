سيدة المنوفية بعد توجيه الرئيس بعلاجها من السمنة المفرطة: ربنا يخليك للغلابة.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قالت السيدة شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة فى قرية بير شمس، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، التى تعانى من مرض السمنة المفرطة وداء الفيل، والتى وجه الرئيس بعلاجها على نفقة الدولة: "ربنا يخليك لينا يا ريس ونفسى فى شقة ولو أوضة وصالة علشان أعيش فيها أنا وبنتى، وأسدد ديونى وربنا يخليك للغلابة يا ريس ويحميك من كل شر".

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السیسى، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تعانى من السمنة المفرطة ووصول وزنها لأكثر من 350 كيلو، مصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السیسی، بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين، التى لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور، انتقل فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وجاري مناظرة الحالة الصحية للسيدة "شيرين" من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم، تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان "اليوم السابع" قد نشر قصة معاناة ومأساة حقيقة تعيشها لشيرين سمير عبد المقصود، والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل حيث يبلغ وزنها أكثر من 350كيلو ما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب لدورة المياه لقضاء حاجتها.

وتقول شيرين سمير عبدالمقصود: أعيش فى منزل بسيط مكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ بالطوب اللبن أيل للسقوط فى أى وقت بسبب قدمه، وأعول ابنتى الوحيدة وهى طالبة فى الثانوية العامة هذا العام، عقب انفصالى عن زوجى، ولكنى لا أقدر على خدمتها لأننى لا أقدر على الحركة نهائيا، مؤكدة أن مرض السمنة المفرطة بدأ أعراضه منذ مايقرب من 7سنوات، الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتها على المشى نهائيا، حيث يقوم جيرانها مساعدتها فى إعداد الطعام والشراب لعدم قدرتها على الوقوف لعمله.

وتتابع شيرين: ذهبت أكثر من مرة إلى الأطباء لعلاج، وقمت بشراء أدوية كثيرة، ومازال الحال على ماهو عليه، وأنا فى زيادة مستمرة مع العمل أننى أتناول وجبتين يوميا لكى لايزيد جسم، وأقدر على الحركة، ولكن جسمى يزيد يوميا.