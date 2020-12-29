سحلتها السيارة 4 كيلومتر .. بث مباشر من داخل منزل ضحية حادث دهس مدينة نصر

وأضافت شقيقة الفتاة، أن زوجها وجد ملابسها غارقة فى الدماء، وهى تقول إنها عايشة الحقوها لازم تروح المستشفى والأهالى قاموا بالشد من أزرها بنظرات شفقة على أعينهم، وعندما حضرت الإسعاف وشاهدت حالتها كانت متوفية نتيجة السحل بالسيارة حتى تلك المنطقة لمسافة حوالى 4 كيلو متر، حيث توجهت بها الإسعاف للمستشفى وتركوها فى منزل أحد أقاربهم بالمنطقة، وعلمت فى المستشفى أنها فى العمليات من أسرتها وذلك لتهدئتها، ولدى خروج تصريح الدفن ووصول المغسلة للمستشفى تم إبلاغها بوفاة شقيقتها ودخلت شاهدتها فى الكفن بعد وفاتها، وتم دفنها الساعة 2 ليلاً فى جنازة مهيبة بحضور الآلاف من الأهالى.

وأكدت شقيقة الفتاة، أن ندى كانت ستتخرج بعد 6 أشهر وتبلغ من العمر 21 سنة، وتعرضت لحادث استهتار وعدم تقدير لأرواح المواطنين للهروب من الجريمة وسحلت شقيقتها لمسافة 4 كيلو متر كاملة وشقيقتها متعلقة فى سيارتها، فهى فتاة بلا إنسانية، قائلةً: "أنا بطالب بحق ندى من الفتاة التى دهستها وسحلتها لمسافة طويلة دون أدنى مشاعر الإنسانية".

فيما قالت والدتها، إنها فور علمها بخبر الحادث ووجود كسور فى جسمها، ظلت تصبر نفسها ولم تتوقع أنها توفيت نهائياً ولكن قلبها كان يقول لها أن ندى توفيت، مؤكدةً أن الضحكة كانت لا تفارقها مع جميع أهلها وأسرتها، قائلةً: "ندى كانت زي الفراشة وبتحب الضحك والافيهات ولم تترك أحد حزين منها، وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى دهستها واتسببت فى الأذى ده لبنتى منها لله، دي دهستها وسحلتها 4 كيلو بدون رحمة ولا إنسانية".

كانت قد استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال شقيقة طالبة لقيت مصرعها أثناء عبورها الشارع بعدما صدمتها سيارة مسرعة، حيث قالت شقيقة المتوفية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها "ندى" 21 سنة طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة حيث تأتى لها من بنها كل فترة.

وأضافت: "يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلق وبعد دقائق تم فتح الهاتف واتصلت بالرقم رد عليها شخص وطلب منها الحضور بسرعة فوجدت شقيقتها ملقاة على الأرض ومتوفية".

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث بمنطقة مساكن شيراتون، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفية كانت تسير بمفردها وحاولت عبور الطريق لكنها فوجئت بسيارة مسرعة، تقودها فتاة لم تستطيع التحكم فى عجلة القيادة وصدمتها، كما أدى إلى سقوط المتوفية على الأرض وسحبها كيلو مترات.