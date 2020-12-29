زوجة المتبرع بكبده لوالده: مستعدة للتبرع لحمايا ورجب أعتذر عن بطولة من أجله.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

قالت آية محمد، زوجة رجب سيد توفيق، المتبرع بالكبد لوالده بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، إنها كانت مستعدة للتبرع بكبدها لحماها، مشيرة إلى أنه شجعت زوجها على ذلك.

وأكدت زوجة رجب، أن زوجها طيب القلب قريب جدا إلى قلب والده، مشيرة إلى أنه عندما سمعت فكرة رجب رحبت بذلك واستمرت فى تشجيعه، متابعة: "لدينا طفلة صغيرة ولو لم يتبرع رجب لوالده لتبرعت أنا".

وأضافت زوجة رجب، أن زوجها كان يحضر إلى إحدى البطولات فى كمال الأجسام، إلا أنه اعتذر عن البطولة للتبرع بكبده لوالده.