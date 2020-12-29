اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تسجل انخفاضا فى إصابات كورونا لليوم الثالث بعد رصد 27 ألف حالة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:10 ص
روسيا تسجل انخفاضا فى إصابات كورونا لليوم الثالث بعد رصد 27 ألف حالة كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت روسيا تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأعلنت روسيا أمس الاثنين تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 6253 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و78035.

وقالت السلطات إن 487 مصابا بالفيروس توفوا، وإن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 55265.

وقال رئيس معهد جماليا الروسي، إن بلاده ستجري في العام الجديد تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لعلاج أعراض مرض كورونا "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طور "سبوتنيك في" أول لقاح روسي ضد الفيروس، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.

وأضاف "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".

 

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

لقاح فايزر

لقاح أكسفورد

لقاح مودرنا

سينوفاك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 12 يناير 2021

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:24 م

روسيا تختبر عقارا جديدا لعلاج أعراض فيروس "كورونا" بالأجسام المضادة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:21 م

روسيا تسعى للسيطرة على تفاقم الإصابات بكورونا.. تسجيل 27787 حالة جديدة وارتفاع بمعدل الوفيات خلال نوفمبر بنسبة 55%.. تمديد تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 12 يناير..و89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:30 م

مسؤول أوروبى لـ"رويترز": روسيا تنشر معلومات مضللة عن كورونا لبيع لقاحها

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة