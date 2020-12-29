روسيا تسجل انخفاضا فى إصابات كورونا لليوم الثالث بعد رصد 27 ألف حالة

كتب سمير حسنى

سجلت روسيا تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأعلنت روسيا أمس الاثنين تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 6253 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و78035.