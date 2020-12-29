روسيا تسجل انخفاضا فى إصابات كورونا لليوم الثالث بعد رصد 27 ألف حالة

سجلت روسيا تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.
وأعلنت روسيا أمس الاثنين تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 6253 في العاصمة موسكو، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و78035.
وقالت السلطات إن 487 مصابا بالفيروس توفوا، وإن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 55265.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طور "سبوتنيك في" أول لقاح روسي ضد الفيروس، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.
وأضاف "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".
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