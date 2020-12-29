روسيا تحكم بـ15 سنة سجن لمسئولة سابقة فى شركة طاقة بتهم تجسس

قال فريق الدفاع عن مسؤولة سابقة في مجلس إدارة شركة روسية للطاقة إن محكمة في روسيا أصدرت حكما على موكلته بالسجن 15 في محاكمة سرية بعد إدانتها بالتجسس لصالح مولدوفا.

ونفت كارينا تسوركان، التي اعتقلت في يونيو 2018، ارتكاب أي مخالفة. وبعض تفاصيل قضيتها غير معلنة وتعتبر سرية بسبب حساسية الاتهامات.

وقالت تسوركان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اتهمها بأن مخابرات مولدوفا جندتها في 2004 وبأنها أمدتها بمعلومات سرية في 2015.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن المعلومات تتعلق بإمدادات الكهرباء الروسية لأوكرانيا.

وقال فريق الدفاع إن تسوركان تعتزم استئناف الحكم.

وكان الادعاء قد طالب بسجنها 18 عاما.