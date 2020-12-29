ولفت إلى أن فيروس "كورونا" في تونس شهد تحولات عديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على توفير التلقيح في أقرب وقت وفقًا لاستراتيجية سينطلق تنفيذها بداية العام المقبل مما سيمكن البلاد من كسر حلقات العدوى.



يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، يوم أمس الاثنين، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 آلاف 518 حالة، كما سجلت 1612 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 133 ألفًا و204 إصابات.