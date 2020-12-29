دونالد ترامب يواصل التشكيك بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية مستشهداً بولاية بنسلفانيا

ذكى مكاوى

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متهماً القائمين عليها بالتلاعب فيها لصالح منافسه جو بايدن الذى فاز بكرسى رئاسة الولايات المتحدة مؤخراً، وذلك من خلال تدوينة مؤخراً على موقع تويتر كتب فيها:" في ولاية بنسلفانيا، كان هناك 205000 صوت أكثر من عدد الناخبين، هذا وحده يقلب الدولة إلى الرئيس ترامب"، في إشارة إلى أن وجود أرقام لعدد الأصوات أكثر من الناخبين نفسهم يقلب النتيجة لفوزه هو.



ترامب على تويتر

من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، مؤخراً خلال كلمته: "فريقى عمل فى ظروف صعبة فى ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى التحديات التى يواجهها، مثل زيادة أعداد الإصابات المتوقعة خلال الأيام القادمة؛ بسبب موسم العطلات.

وأكد بايدن، أنه لا يلقى الدعم المطلوب من الإدارة الحالية للرئيس ترامب، وقال: "نحن لا نحصل على كل المعلومات التى نحتاجها من الإدارة الحالية"، مشددا على ضرورة تحرك الشعب الأمريكى كأمة واحدة؛ لمواجهة التحديات المختلفة.

ويلقى الرئيس المنتخب جو بايدن كلمة، بعد تلقيه إحاطة من أعضاء فرق مراجعة وكالته للأمن القومى والسياسة الخارجية.

وأخبر مسؤول انتقالى شبكة CNN، أن الإحاطة ستركز بشكل كبير على نتائج فرق المراجعة، منذ البداية المتأخرة لعملية الانتقال الرسمية، وأن ملاحظات بايدن ستكون بمثابة نظرة عامة واسعة على بعض هذه النقاط الرئيسية، وسوف يكون الإيجاز أقل عن العناوين الرئيسية المحددة فى الأخبار، ولكنه يركز بشكل أوسع على الصحة المؤسسية للبلاد والعافية على جبهات الأمن القومى والسياسة الخارجية.