ختام فاعليات مبادرة "الرياضة أمن قومى" بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شهد اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، ختام فاعليات مبادرة "الرياضة أمن قومى ،"وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى محمد على نائب الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية وعدد من نواب مجلس الشعب ومجلس الشيوخ وشركاء النجاح مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية، أن جامعة أسوان حملت على عاتقها تفعيل وتنفيذ مبادرة "الرياضة أمن قومي" من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الأنشطة الرياضية داخل الجامعات.

وانطلقت المبادرة مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، من خلال كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور صبحي محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس جامعة أسوان بكلية التربية الرياضية والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه من أهم عوامل نجاح مبادرة "الرياضة أمن قومى" هو الطفرة في المنشآت الرياضية التي شهدتها الجامعة من ملاعب رياضية متعددة الأغراض، وتم وضع حجر الاساس للحمام سباحة أولمبي وإستاد الجامعة الرياضي الذي يسع 2000 متفرج.

وأوضح أن المنشآت الرياضية بالجامعة أصبحت عبارة عن قرية أولمبية مصغرة فى إماكنها استضافة البطولات القمية والرياضية والشبابية والطلابية على غرار الأسبوع الأول للشباب الجامعات الإفريقية الذى استضافته جامعة أسوان فى عامه الأول، وحقق نجاحا كبيرا.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الهدف من المبادرة هو الترويج للرياضية حتى تصبح أسلوب حياة، وتضمت العديد من الفاعليات، منها سباق الدرجات وألعاب السباحة والجري والمشي واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب المشتركة، وذلك لصقل المواهب الرياضية لطلاب وتخريج جيل سليم بدنيا ورياضيا وفكريا واجتماعيا.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة شهدت طفرة في المنشآت الرياضية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية قدرات الطلاب التدريبية والمهارية ولجميع طلاب الجامعة وليس طلاب كلية التربية الرياضية فقط وذلك عملا بمقولة العقل السليم في الجسم السليم ونعمل علي بناء الطلاب تعليميا والعمل علي تنمية قدراتهم الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تكون بمثابة فرصة لخلق روح المنافسة الرياضية بين طلاب الجامعة.

وثمن الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية دور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في دعمه للمبادرة علي مدار 11 أسبوع من زمن المبادرة بالفصل الدراسي الأول والتي استفاد منها 250 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم وعدد 4 آلاف طالب وطالبة و 650 من العاملين بالجامعة.

وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من المجتمع الخارجي والإدارات المشاركة بالمبادرة، وتم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف الألعاب الرياضية وأقسام الكلية والتقط الطلاب والحضور صور تذكارية في نهاية الحفل مع رئيس الجامعة والحضور.