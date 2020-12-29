جارديان: زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ يعرقل جهود تمرير إغاثة كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عدد متزايد من الجمهوريين أيدوا طلب دونالد ترامب بزيادة مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا للمواطنين الأمريكيين من 600 دولار إلى 2000 دولار، على الرغم من أن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل عرقل جهود الديمقراطيين لتمرير الإجراء بسرعة.

ودخل حزب ترامب في حالة من الفوضى والصراع بسبب مطالبه بزيادة الشيكات لمرة واحدة للأمريكيين، وهو الإجراء الذى أقره مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الاثنين.

وكتب ترامب على "تويتر" يوم الثلاثاء "2000 دولار لشعبنا العظيم، وليس 600 دولار!" ، قائلا إن الجمهوريين يجب أن يوافقوا على المدفوعات.

واعتبرت الصحيفة أن الصراع حول المدفوعات تسبب في وضع غريب في الأيام الأخيرة من إدارته حيث يدفع ترامب والديمقراطيون لتحقيق نفس النتيجة.

ورأى بعض النقاد أن خطوة ترامب هي عودة واضحة إلى موقفه باعتباره دخيلًا شعبويًا ومزعجًا لمؤسسة واشنطن، وكاختبار ولاء لتعزيز نفوذه بعد تركه لمنصبه.

وقالت الصحيفة، إن موقفه خلق أيضًا معضلة لماكونيل، فى حين يرى الديمقراطيون - والسناتور بيرني ساندرز - فرصة متجددة لتمرير قدر أكبر من المساعدات مع مواجهة العديد من الأمريكيين لصعوبات مالية.

وبعد أن طالبهم ترامب بالموافقة وأحرجهم، تخلى المزيد من الجمهوريين يوم الثلاثاء عن معارضتهم السابقة للمبلغ الأعلى وانضموا إلى جانب الرئيس كيلي لوفلر وديفيد بيرديو ، عضوان في مجلس الشيوخ من جورجيا يواجهان سباقات ضيقة لإعادة انتخابهما الأسبوع المقبل، غردوا بدعمهما لمدفوعات مباشرة قدرها 2000 دولار.

وقال لوفلر لقناة فوكس نيوز: "لقد وقفت إلى جانب الرئيس بنسبة 100٪. أنا فخور بفعل ذلك وقلت إننا بحاجة إلى تقديم الإغاثة للأمريكيين الآن وسأدعم ذلك."