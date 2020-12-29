اليوم السابع
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توسعة وتطوير طريق المسار السياحى بمدينة البياضية فى الأقصر.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:20 ص
توسعة وتطوير طريق المسار السياحى بمدينة البياضية فى الأقصر.. صور تواصل العمل بتوسعة وتطوير طريق المسار السياحى
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، برفقة محسن ربيع نائب رئيس المدينة، أعمال التوسعة التى تجرى فى طريق المسار السياحى بالمدينة، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لخدمة الأفواج والحافلات السياحية.

وقال رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، إنه كان يتم العمل بصورة يومية فى توسعة وتطوير طريق المسار السياحي مع الشركة المنفذة للمشروع، مؤكداً علي أنه تم الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر، كما قامت رئاسة مدينة البياضية بمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع ناتج تقليم الأشجار والمخلفات من الطريق، حيث تأتي أعمال تطوير وتوسعة المسار السياحي لخدمة أهالي محافظة الأقصر ومركز البياضية، وحتى يكون مجهزاً لإستيعاب الكثافة المرورية والحافلات السياحية.

وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، أنه تم مؤخراً العمل بخطة رصف الطرق بالمدينة بشارع المسار السياحى والشوارع الداخلية بالمركز، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من المدينة، ووفقا للاعتمادات المالية المخصص، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كما أنه تم فتح طريق جديد من داخل البياضية حتى طريق مصطفى كامل ليكون محور جديد داخل المدينة لتقديم خدمة أفضل لمواطنى المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم رصف جميع الشوارع التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها بالمدينة.

وتجري الأقصر تطوير كبير في المسارات السياحية والطرق التى تخدم الأفواج السياحية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، فهى الأهم فى خدمة حركة السياحة لتوفير الراحة خلال التنقل بمختلف وسائل النقل للأفواج السياحية لدى عودة حركة السياحة بالموسم الشتوى القادم، حيث إنطلقت محافظة الأقصر فى المدن المختلفة فى أكبر خطة لتطوير ورفع كفاءة المسارات السياحية المختلفة لتوفير بيئة مناسبة وشبكة طرق متكاملة ومتطورة لخدمة السائحين من حول العالم لدى عودتهم لمصر.

أعمال تطوير وتوسعة المسار السياحة بالبياضية
أعمال تطوير وتوسعة المسار السياحة بالبياضية

 

جانب من العمل فى توسعة طريق المسار السياحى بالبياضية
جانب من العمل فى توسعة طريق المسار السياحى بالبياضية

 

رئيس مدينة البياضية يعلن تواصل العمل بتوسعة وتطوير طريق المسار السياحى
رئيس مدينة البياضية يعلن تواصل العمل بتوسعة وتطوير طريق المسار السياحى

 


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