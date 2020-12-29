توسعة وتطوير طريق المسار السياحى بمدينة البياضية فى الأقصر.. صور

قاد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، برفقة محسن ربيع نائب رئيس المدينة، أعمال التوسعة التى تجرى فى طريق المسار السياحى بالمدينة، وذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لخدمة الأفواج والحافلات السياحية.
وقال رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، إنه كان يتم العمل بصورة يومية فى توسعة وتطوير طريق المسار السياحي مع الشركة المنفذة للمشروع، مؤكداً علي أنه تم الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر، كما قامت رئاسة مدينة البياضية بمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع ناتج تقليم الأشجار والمخلفات من الطريق، حيث تأتي أعمال تطوير وتوسعة المسار السياحي لخدمة أهالي محافظة الأقصر ومركز البياضية، وحتى يكون مجهزاً لإستيعاب الكثافة المرورية والحافلات السياحية.
وأوضح اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، أنه تم مؤخراً العمل بخطة رصف الطرق بالمدينة بشارع المسار السياحى والشوارع الداخلية بالمركز، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من المدينة، ووفقا للاعتمادات المالية المخصص، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كما أنه تم فتح طريق جديد من داخل البياضية حتى طريق مصطفى كامل ليكون محور جديد داخل المدينة لتقديم خدمة أفضل لمواطنى المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم رصف جميع الشوارع التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها بالمدينة.
وتجري الأقصر تطوير كبير في المسارات السياحية والطرق التى تخدم الأفواج السياحية فى شرق وغرب محافظة الأقصر، فهى الأهم فى خدمة حركة السياحة لتوفير الراحة خلال التنقل بمختلف وسائل النقل للأفواج السياحية لدى عودة حركة السياحة بالموسم الشتوى القادم، حيث إنطلقت محافظة الأقصر فى المدن المختلفة فى أكبر خطة لتطوير ورفع كفاءة المسارات السياحية المختلفة لتوفير بيئة مناسبة وشبكة طرق متكاملة ومتطورة لخدمة السائحين من حول العالم لدى عودتهم لمصر.
أعمال تطوير وتوسعة المسار السياحة بالبياضية
جانب من العمل فى توسعة طريق المسار السياحى بالبياضية
رئيس مدينة البياضية يعلن تواصل العمل بتوسعة وتطوير طريق المسار السياحى
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