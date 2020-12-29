تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى من أسوان حتى إدفو بتكلفة 540 مليون جنيه

أسوان - صلاح المسن

تستهدف محافظة أسوان استكمال تطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، الذى يساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح وحفاظا على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية، وسيكون الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية ضمن طريق الإسكندرية / كيب تاون الدولى، باعتبار أسوان جسر التواصل التجارى والاقتصادى والسياحى بين مصر والقارة السمراء.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بأسوان وفق ما أعلنته محافظة أسوان:

أولا: شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى الآونة الأخيرة تطوير ورفع كفاءة، من خلال وزارة النقل فى المسافة من فارس وحتى إدفو بطول 70 كم بتكلفة 157 مليون جنيه.

ثانيا: قيام محافظة أسوان برصف مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كيلومتر.

ثالثا: تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100 كم، وبتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه.

رابعا: الطريق الحيوى يشهد ملحمة بشق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية، وتقوم بذلك 12 شركة.

خامسا: ستشهد الملحمة قيام 6 شركات بأعمال الرصف فيما بعد.

سادسا: يساهم مشروع الازدواج فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية.

سابعا: تكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية.