تعليم الوادى الجديد يجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ترأس الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين بالإعلان رقم (١) لشغل وظيفة (موجه عام مادة أو نشاط -مدير إدارة تعليمية بالخارجة -مدير إدارة باريس التعليمية) وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور القذافي خلف عبد الوهاب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة والدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد ومصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جرى إجراء المقابلات الشخصية في إطار الحرص على دعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف القيادية.

وأكد النيلي، أن اللجنة ستواصل المقابلات الشخصية غدًا للمتقدمين لشغل وظيفة (موجّه أول مديرية مادة أو نشاط -موجه أول إدارة الخارجة مادة أو نشاط -موجه مادة أو نشاط -مديرو وكيل مدرسة جميع المراحل)، وحتى الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لكافة المتقدمين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط، لشغل هذه الوظائف.

وأشار النيلي، إلى أنه جرى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال إجراء المقابلات الشخصية، مشيرًا إلى إجراء اختبار الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية.