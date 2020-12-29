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تعرف على أسعار تذاكر المعالم السياحية بمحافظتى بنى سويف وأسيوط

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 08:00 ص
تعرف على أسعار تذاكر المعالم السياحية بمحافظتى بنى سويف وأسيوط هرم ميدوم ببنى سويف
كتب محمد أسعد

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إذا كنت لست من زوار محافظتى بنى سويف وأسيوط، فعليك البدء فى التفكير بزيارتهم، وذلك لزيارة المعالم السياحية الخمس التى تزين هاتين المحافظتين، وفيما يلى نرصد المعالم الخمس وأماكنهم وأسعار تذاكرهم.

إذا كنت من سكان بنى سويف، أو شرعت فى زيارتها فعليك زيارة معلم هرم ميدوم، التى تبلغ سعر تذكرته 10 جنيهات، بينما يدفع الطالب لزيارته تذكرة ثمنها 5 جنيهات، فى حين يدفع الأجنبى تذكرة ثمنها 60 جنيها، أما الطالب الأجنبى فيدفع 30 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

كما يمكنك أيضا زيارة معلم مقابر إنتى وشيدو التى تبلغ تذكرتها 5 جنيهات، بينما يدفع الطالب تذكرة تكلفتها 3 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبى 30 جنيها، أما الطالب الأجنبى فيدفع تذكرة ثمنها 15 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

أما المعالم السياحية فى مدينة أسيوط، وهى مقابر مير، منطقة الهمامية، ومقابر الجبل الغربى، فتتشابه ثمن تذاكرها، حيث تبلغ ثمن التذكرة 10 جنيهات، بينما يدفع الطالب تذكرة تكلفتها 5 جنيهات فقط للتذكرة الواحدة لكل معلم.

ويدفع الأجنبى 40 جنيها للتذكرة الواحدة لكل معلم، فى حين يدفع الطالب الأجنبى 20 جنيها للتذكرة الواحدة لكل معلم.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتى فى إطار حرص اليوم السابع على تنشيط السياحة فى جميع محافظات مصر.


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