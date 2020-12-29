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تعافى 25 حالة من كورونا وخروجها من مستشفى أبو حماد بالشرقية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:32 م
تعافى 25 حالة من كورونا وخروجها من مستشفى أبو حماد بالشرقية المتعافين من فيروس كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور محمد عبد الله نور، مدير مستشفى أبو حماد المركزى بالشرقية، المخصصة كعزل، تعافى وخروج أكثر من 25 حالة مصاب بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الله نور، أن المستشفى يعمل بطاقة 25 سريرا فى الدور، و14 سرير عناية مركزة، 8 أسرة كشف فى الاستقبال.

كانت قد خصصت محافظة الشرقية، خمسة مستشفيات عزل لاستقبال حالات كورونا، وهى الصدر والحميات بالزقازيق، وطوارئ فاقوس وأبو حماد المركزى، بالإضافة إلى الأحرار التعليمى.

كما تم تجهيز المستشفيات، بكوادر طبية مدربة وتجهيزات طبية، لتقديم الخدمة المرضى طبقا لبرتوكول وزارة الصحة .


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