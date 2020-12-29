تضامن الوادى الجديد: 6 ملايين و368 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال 2020

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن كافة التدابير والتدخلات التى جرى اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى موجته الأولى منذ بداية الأزمة، واستعداداتها لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس خلال العام الجارى 2020.

وقال محمد منير العديسى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، إن المديرية سخرت كافة جهودها لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى خدماتها الموجهة، فيما قدمت العديد من التسهيلات، للمواطنين.

وأشار العديسى، إلى تنوع التدخلات التى قدمها التضامن الاجتماعى، بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للأفراد والمؤسسات، وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية.

وأضاف مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أن المساعدات النقدية التى قدمتها المديرية خلال عام 2020، بلغت 6 ملايين 368 ألفا و300 جنيه نقديًا، وأن إجمالى عدد المستفيدين بلغ 3477 أسرة مقدمة من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، إن المساعدات العينية المقدمة من 16 مؤسسة وجمعية أهلية بلغت 59150 كرتونة مواد تموينية، فيما تضمنت المساعدات العينية أيضا حوالى 20 طن لحوم و3 عجول و5 أطنان فراخ بالإضافة إلى 1187 فرخة مجمدة، وكذا 43400 وجبة جاهزة للحالات الأولى بالرعاية، و1000 كمامة و700 شنطة وقاية.

وأشار العديسي، إلى تطهير 313 حضانة وأندية طفل و5 إدارات اجتماعية و36 وحدة ومكتب مراقبة، وتوزيع مطهرات وكحول أمام ماكينات الصرافة بإجمالى 65 جركن و20 لتر و3400 كمامة وتوزيع 1000 شنطة مواد تعقيم من مؤسسة صناع الخير.

وأكد العديسي، على استفادة 2048 أسرة من برنامج تكافل على مستوى المديرية منذ بدايته وحتى الآن، وكذلك 2590 أسرة مستفيدة من برنامج كرامة بإجمالى 4998 أسرة.

وبين العديسي، أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية للمواطنين المقيمين بالمناطق الحدودية، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الشريكة بتوفير وتوزيع لحوم الأضاحى وتوزيع البطاطين والمواد التموينية للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ 15 قافلة طبية فى جميع التخصصات استهدفت 5400 مستفيد.

ونوه مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، إلى تيسير زفاف العرائس الأيتام وأبناء الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ مالية بلغت 5 ملايين 646 ألف جنيه استفاد منها 199 زوجا أو مقبل على الزواج. وقال العديسي، إن عدد المستفيدين من مراكز التأهيل الاجتماعى للتدريب على مستوى المحافظة والتى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من غير ذوى الإعاقة بلغ 2724 مستفيدا.

وأضاف العديسي، أن مديرية التضامن الاجتماعى نظمت 6 برامج تدريبية متنوعة للشباب من مكلفى الخدمة العامة استهدفت 300 مستفيد، فيما دربت المديرية 140 مكلفة خدمة عامة من خلال برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتخفيض نسبة الطلاق وكذا تدريب 150 أسرة من الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين " مخطوبين ومتزوجين حديثًا خلال مبادرة " مودة".

وأوضح العديسي، اختيار 7 قرى كمرحلة أولى بداية من عام 2019 لمبادرة " حياة كريمة" من خلال توفير سكن كريم للقرى الأكثر فقرًا بمشاركة منظمات المجتمع المدنى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة، وتنفيذ ٧ قوافل طبية بقرى حياة كريمة والتصالح مع 53 مواطنا من خلال تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين بالوادى الجديد.

وبين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أن مراكز الإغاثة والدفاع الاجتماعى قدمت 438 من الخيام و3399 بطانية و185 سريرا و78 مرتبة و69 مخدة، فيما استفاد 900 أسرة من مكاتب المراقبة بالدفاع الاجتماعى بالمحافظة.