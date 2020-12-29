اليوم السابع
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تصعيد إثيوبى جديد ضد السودان بإعلان أديس أبابا حالة التأهب بالجيش

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:36 ص
تصعيد إثيوبى جديد ضد السودان بإعلان أديس أبابا حالة التأهب بالجيش ابى احمد - رئيس وزراء اثيوبيا
كتب سمير حسنى

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فى لهجة تصعيدية جديدة من الجانب الإثيوبى، زعمت أديس أباب اليوم، الثلاثاء، بإن هناك انتهاكات من جانب الجيش السوداني قرب حدودها وارتكاب أعمال غير قانونية.، مؤكدة أن قواتها فى حالة استعداد وتأهب على الحدود مع السودان.

ووفقا لما نقلته قناة العربية الإخبارية فإن إثيوبيا سرعت من وتيرة التصعيد ضد السودان، مستغلة التعزيز الجيش السودانى قواته على الحدود، زاعمة بأن الجيش السودانى يستغل الصراع فى إقليم تيجراى لإشعال سراع حدودى بين البلدين.

كانت مصادر سودانية ، قالت إن هناك حشودا عسكرية إثيوبية على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن القوات السودانية تتأهب لهجوم إثيوبي وشيك.

وذكرت المصادر، أن القوات السودانية عززت وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا.، وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات عسكرية، بعد مقتل عدد من العسكريين السودانيين على يد ميليشيات إثيوبية مسلحة.

واستعرض مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع عقده أمس الأول، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور كافة أعضائه، الأوضاع على الحدود الشرقية (مع إثيوبيا).

وقالت الناطق الرسمي بإسم المجلس مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الأوضاع على الحدود الشرقية، حيث اطمأن على المعنويات العالية لجنود القوات المسلحة البواسل الذين يزودون عن سيادة الوطن.

 


اثيوبيا

السودان

الحدود السودانية

التوتر بين السودان واثيوبيا

تيجراي

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