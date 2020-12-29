اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تسليم 100 شيكا للأسر الأكثر احتياجا لتنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:43 م
تسليم 100 شيكا للأسر الأكثر احتياجا لتنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا نائب محافظ المنيا يسلم شيكات الأسر الأكثر احتياجا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 100 شيكا، مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولى لتنفيذ تلك المشروعات، فى إطار الدور المجتمعى لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل من أبناء محافظة المنيا، جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشاد نائب المحافظ بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة فى حل مشكلاتهم، ولفت إلى أن الجمعية لها دور رائد في تنمية مشروعات المجتمع الريفي وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.

 


الأسر الأكثر احتياجا

وزارة التضامن

المجتمع المدنى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة