تسليم 100 شيكا للأسر الأكثر احتياجا لتنمية المشروعات الصغيرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

سلم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 100 شيكا، مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر كمرحلة أولى لتنفيذ تلك المشروعات، فى إطار الدور المجتمعى لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل من أبناء محافظة المنيا، جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشاد نائب المحافظ بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة فى حل مشكلاتهم، ولفت إلى أن الجمعية لها دور رائد في تنمية مشروعات المجتمع الريفي وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.