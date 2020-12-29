موسكو (أ ش أ)

أفاد الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، بوصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-فى" الروسى المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروسيا، وقال الصندوق الروسي- في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن "وزارة الصحة في بيلاروسيا ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، من المقرر أن يعلنوا عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروسيا ضد فيروس كورونا بلقاح سبوتنيك-فى".