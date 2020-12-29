وبدأت أول اختبارات سريرية على لقاح "سبوتنيك-في" خارج روسيا الاتحادية في بيلاروسيا يوم الأول من ديسمبر الجاري، وحصل اللقاح على شهادة التسجيل في الجمهورية البيلاروسية يوم 21 من نفس الشهر.