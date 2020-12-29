بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ بدء الوباء

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا تسجيل 53135 ألف و135 إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالب عالم بارز فى مجال الأوبئة، الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا أمس الإثنين تسجيل 41385 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو أكبر عدد منذ أصبحت الفحوص متاحة على نطاق واسع في منتصف 2020، وتقول مستشفيات إنجلترا إن عدد مرضى كوفيد-19 لديها حاليا أعلى مقارنة بالموجة الأولى للوباء في أبريل.