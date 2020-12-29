اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:47 م
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بتكلفة 75 مليون جنيه

بدء تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب لقرى أبو الريش بأسوان.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:21 م
بدء تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب لقرى أبو الريش بأسوان.. صور توصيل المياه
أسوان - عبد الله صلاح

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أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه بدأ تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه.

وأضافت رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب، أن طول المحطة يبلغ 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 ، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى.

أشارت، إلى أن ذلك يتوازى مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بربط هذه الخزانات بشبكة مياه هذه القرى، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى.

وكشفت رقية حماد بأنه لحين موافقة المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع فى فترة زمنية قياسية.

 

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الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

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