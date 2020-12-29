أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 19 مليونا و301 ألف و543 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 168 ألفا و817 حالة إصابة جديدة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 334 ألفا و836 حالة، وذلك عقب تسجيل 1718 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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