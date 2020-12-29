المتحدث باسم الحكومة اليونانية: إعادة فتح المدارس أولوية لنا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الثلاثاء، إن أولوية الحكومة هي إعادة فتح المدارس مطلع يناير المقبل.
وأضاف بيتساس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن وزارة التعليم ستفضل إعادة فتح جميع مراحل التعليم في 8 يناير المقبل، إذا سمحت البيانات الوبائية بذلك، موضحًا أنه لا يتعين زيادة تنقل المواطنين بشكل كبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراميوس ستعقد اجتماعًا اليوم مع الخبراء الاستشاريين لبحث إمكانية فتح المدارس الشهر المقبل.
المتحدث باسم الحكومة اليونانية: إعادة فتح المدارس أولوية لناالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:29 م
كورونا فى اليونان - أرشيفية
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قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، اليوم الثلاثاء، إن أولوية الحكومة هي إعادة فتح المدارس مطلع يناير المقبل.
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