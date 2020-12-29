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الكويت تعرب عن ارتياحها للأجواء الإيجابية قبل "القمة الخليجية" المرتقبة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:00 ص
الكويت تعرب عن ارتياحها للأجواء الإيجابية قبل "القمة الخليجية" المرتقبة الشيخ نواف الأحمد - أمير الكويت
وكالات

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عبّرت الحكومة الكويتية عن ترحيبها بما وصفته بـ"الأجواء الإيجابية" التي ينتظر أن تشهدها القمة  الخليجية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض، والمقررة في 5 يناير المقبل.

وحسب بيان صادر عن الحكومة الكويتية مساء أمس الاثنين، نشرته وسائل إعلام خليجية، فقد أبدى مجلس الوزراء الكويتي، في أعقاب اجتماعه الأسبوعي "عميق ارتياحه إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها هذه القمة، والتي تعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة".

وأضاف مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، أنه يأمل في أن تكلل تلك الجهود بـ"النتائج المثمرة التي يتطلع إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجسد وحدة الهدف والمصير والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، السبت، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين بالرياض في الخامس من يناير المقبل.

 


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