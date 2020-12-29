وقال مسؤول فى القوات الأمريكية- وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "سيبدأ التطعيم اليوم الثلاثاء، فى المواقع، وسيتم تطعيم عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وأول المستجيبين مثل رجال الإطفاء".



ووصلت الشحنة الأولى من لقاح شركة "موديرنا" إلى كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضى وتم توزيعها على 3 مرافق علاج عسكرية للقوات الأمريكية، أمس الإثنين، وفقا للجيش الأمريكى.



وتشمل المواقع الثلاثة معسكر همفريز في بيونج تايك، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب سول، وقاعدة أوسان الجوية في نفس المدينة، وقاعدة كونسان الواقعة في غرب مدينة كونسان.



واختارت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، مقر القوات كواحد من أربعة مواقع خارج الولايات المتحدة القارية لتلقي اللقاحات الأولية.