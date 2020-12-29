وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن أمس عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي، وانتهائه بموعدة المحدد نهاية يوم السبت المقبل، وكذلك فتح الحدود البرية والبحرية يومياً اعتباراً من يوم السبت المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة مساءً.
 