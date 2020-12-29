الكويت (أ ش أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، سيبدأ اعتباراً من 2 يناير المقبل، في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت الكويت، وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي - في تعميم صادر اليوم الثلاثاء، إن التعميم يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتى في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، موضحاً أنه سيتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.