اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:29 ص
الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت اللجنة الوطنية للصحة‭ ‬في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم 28 ديسمبر ارتفاعا من 21 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية أن 12 من بين الإصابات الجديدة واردة من الخارج. وحالات العدوى المحلية، وعددها 15 حالة، كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وذكرت أنها رصدت ثماني إصابات خالية من الأعراض، هبوطا من 20 إصابة مماثلة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87003 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة