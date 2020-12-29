الصحة التركية: تسجيل 253 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

(رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن تركيا سجلت 253 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 20388.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في نفس الفترة 15805 ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى مليونين و178580.

وفرضت تركيا عزلا عاما كاملا في العطلات الأسبوعية وساعات حظر تجول في أيام العمل للحد من الإصابات. وسيخضع الأتراك أيضا لعزل عام من التاسعة مساء يوم 31 ديسمبر إلى الخامسة صباح الرابع من يناير في إطار الإجراءات.