الحكومة الإماراتية تكشف تفاصيل ظهور حالات لمصابين بسلالة "كورونا المتحورة"

كتب ـ مصطفى عنبر

أكد المتحدث الرسمى للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادى رصد حالات محدودة مصابة بفيروس كورونا المتحور تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصى المستمر الذى تقوم به الجهات الصحية فى الدولة.

وأضاف الحمادى خلال استعراضه بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي في الدولة خلال 7 أيام، وفي الفترة ما بين 23-29 ديسمبر أنه "فى ضوء ظهور الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي، فلقد ثبت وجود حالات محدودة فى الدولة وردت لنا من الخارج".

وتحدث الحمادى عن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحين الروسى والصينى مؤكداً أن لقاح سينوفارم الصينى حقق نتائج إيجابية حيث بلغت نسبة الفاعلية 86٪، كما أظهرت النتائج الأولية وجود حماية 100٪ ضد حدوث إصابات متوسطة وشديدة.

وأشار إلى أن مبادرة (ائتلاف الأمل) أطلقتها دولة الإمارات للاستعداد لتسهيل ودعم توزيع 6 مليارات جرعة من التطعيمات حول العالم، مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليار بنهاية 2021.

‏وأكد على ضرورة الاستمرار بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد على استمرارية جهود القطاع الصحي والعاملين فيه لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.