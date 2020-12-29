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الإمارات تعلن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:12 م
الإمارات تعلن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الإمارات عن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 201 ألف و836 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /الأحد/ - أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 657 حالة، مشيرة إلى شفاء 1265 حالة جديدة لمصابي الفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 178 ألفًا و672 حالة.

 


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