اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تقدم مساعدات لـ25 ألف لاجئ إريترى فى تيجراى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:02 ص
الأمم المتحدة تقدم مساعدات لـ25 ألف لاجئ إريترى فى تيجراى الاوضاع فى تيجراى
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل 25 ألف لاجئ إريتري في مخيمين في إقليم تيجراي في إثيوبيا على إمدادات غذائية تكفيهم لمدة شهر، عبر عملية مشتركة قام بها برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالة الإثيوبية للاجئين والعائدين.

ووفق الامم المتحدة بالتنسيق مع السلطات قامت قافلة مكونة من 18 شاحنة بتوصيل حوالي 250 طنا للشركاء المحليين في مجال العمل الإنساني لتوزيعها على اللاجئين الإريتريين في مخيمي ماي أيني وأدي هاروش.

وأعرب ستيف وير أومامو ممثل برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا عن سعادته لتوصيل الإمدادات للاجئين الذين كانوا قد تلقوا مواد غذائية تكفي لمدة شهرين في منتصف أكتوبر.

وقال إن اللاجئين في هذين المخيمين يعتمدون على المساعدات المنقذة للحياة المقدمة من البرنامج، مضيفا أن الحفاظ على تقديم الإمدادات يعد شريان حياة لهم.

وقالت آن إنكونتري ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا إن الأسر، من النساء والرجال والأطفال وحديثي الولادة، منقطعون عن الإمدادات والخدمات الأساسية منذ أسابيع طويلة لذا اشتدت الحاجة لعملية توزيع المساعدات تلك.

وأكدت أهمية فعل المثل بالنسبة لبقية المخيمات واستئناف تقديم خدمات الحماية وضمان الوفاء بالاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الصحية والتعليم بأسرع وقت ممكن.


الامم المتحدة

لاجئين

تيجراى

اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنوك تستأنف العمل فى إقليم تيجراى الإثيوبى لأول مرة منذ بدء الحرب

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:43 م

لاجئو تيجراى أزمة 2021.. الأمم المتحدة تحذر من التعتيم على أوضاع المدنيين فى المنطقة والقصف المدفعى على مناطق سكنية.. ومفوضية اللاجئين و30 منظمة إنسانية تطلق نداء عاجل للاحتياجات الحرجة بقيمة 156 مليون دولار

الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:00 ص

الفارون من تيجراى "بين نارين" ارتفاع إصابات كورونا فى القارة السمراء وانعدام الخدمات.. الأمم المتحدة تخصص 36.6 مليون دولار للمدنيين المحاصرين الأولوية للنساء والأطفال وتطالب بإعادة الخدمات ووصول المساعدات.. صور

الأحد، 20 ديسمبر 2020 11:35 ص

فصل جديد من الأزمات فى إثيوبيا.. نحو 55 ألف لاجئ إثيوبيا يدخل السودان فرارا من الحرب فى تيجراى.. القوات السودانية تتقدم باتجاه منطقة "الفشقة" لاستعادة الأراضى المغتصبة.. والبرهان يتفقد المنطقة العسكرية الشرقية

السبت، 19 ديسمبر 2020 07:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة