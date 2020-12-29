الأمم المتحدة تقدم مساعدات لـ25 ألف لاجئ إريترى فى تيجراى

كتبت - هند المغربي

حصل 25 ألف لاجئ إريتري في مخيمين في إقليم تيجراي في إثيوبيا على إمدادات غذائية تكفيهم لمدة شهر، عبر عملية مشتركة قام بها برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالة الإثيوبية للاجئين والعائدين.

ووفق الامم المتحدة بالتنسيق مع السلطات قامت قافلة مكونة من 18 شاحنة بتوصيل حوالي 250 طنا للشركاء المحليين في مجال العمل الإنساني لتوزيعها على اللاجئين الإريتريين في مخيمي ماي أيني وأدي هاروش.

وأعرب ستيف وير أومامو ممثل برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا عن سعادته لتوصيل الإمدادات للاجئين الذين كانوا قد تلقوا مواد غذائية تكفي لمدة شهرين في منتصف أكتوبر.

وقال إن اللاجئين في هذين المخيمين يعتمدون على المساعدات المنقذة للحياة المقدمة من البرنامج، مضيفا أن الحفاظ على تقديم الإمدادات يعد شريان حياة لهم.

وقالت آن إنكونتري ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا إن الأسر، من النساء والرجال والأطفال وحديثي الولادة، منقطعون عن الإمدادات والخدمات الأساسية منذ أسابيع طويلة لذا اشتدت الحاجة لعملية توزيع المساعدات تلك.

وأكدت أهمية فعل المثل بالنسبة لبقية المخيمات واستئناف تقديم خدمات الحماية وضمان الوفاء بالاحتياجات الأساسية مثل المأوى والرعاية الصحية والتعليم بأسرع وقت ممكن.