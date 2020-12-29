الأرجنتين تطلق حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسى

أعلنت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية أن الأرجنتين تُعد الدولة الأولى في الأمريكتين التي تستخدم هذا اللقاح ضد الوباء.
وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الأرجنتيني، جينيس جونزاليس جارسيا، إن حملة التطعيم بدأت في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد مع إعطاء الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.
ويبلغ عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في الأرجنتين نحو 1.5 مليون شخص.
الأرجنتين تطلق حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسىالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:30 م
لقاح سبوتنيك الروسى - أرشيفية
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أعلنت الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.
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