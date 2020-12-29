ارتفاع ضحايا زلزال كرواتيا إلى 5 قتلى

أعلنت السلطات الكرواتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 5 قتلى، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت نائبة عمدة غلينا وسط كرواتيا أن الزلزال أسفر عن مقتل 4 رجال في المدينة، إضافة إلى طفل لقي مصرعه في مدينة بيترينيا.
وفى وقت سابق ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء وسط كرواتيا؛ مسفرا عن مقتل طفلة وملحقا أضرار بالغة بالمنازل والبنايات في إحدى البلدات الواقعة جنوب شرقي العاصمة.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن مركز الزلزال كان على بعد 46 كيلومترا من جنوب شرق العاصمة زغرب.. فيما أفادت التقارير الأولية بتسبب الزلزال بأضرار واسعة وانهيار أسقف وواجهات مبان وحتى انهيار بعض الأبنية بأكملها.
ارتفاع ضحايا زلزال كرواتيا إلى 5 قتلىالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:49 م
زلزال - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الكرواتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى 5 قتلى، ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت نائبة عمدة غلينا وسط كرواتيا أن الزلزال أسفر عن مقتل 4 رجال في المدينة، إضافة إلى طفل لقي مصرعه في مدينة بيترينيا.
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