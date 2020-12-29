إمارة دبى تستعد للاحتفال برأس السنة بخطة استثنائية

وكالات

ترأس العميد سيف مهير المزروعى، مدير الإدارة العامة للمرور بإمارة دبى، الاجتماع الختامي للجنة تأمين فعاليات الاحتفال برأس السنة، مستعرضاً التسلسل الزمني لها، وجاهزية شرطة دبي لتنفيذ الخطة الشاملة والمعتمدة مع شركائها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من أكثر من 40 جهة من دوائر ومؤسسات حكومية في دبي، وممثلي وسائل الإعلام.

وكشف المزروعي، أن شرطة دبي وفّرت، وبالتنسيق مع شركائها، أكثر من 4 آلاف من أفراد الشرطة وما يزيد على 2000 دورية من الفرق التخصصية والمرورية، وأكثر من 1000 متطوع، و2000 من عناصر الأمن الخاص، وذلك لخدمة الزوار وتوجيههم وتوفير المعلومات والبيانات والرد على استفساراتهم من خلال أكثر من 200 نقطة خدمات مختلفة تم تخصيصها لخدمة الجمهور في 23 موقعاً تشمل فعاليات الاحتفال برأس السنة في دبي.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي سخّرت كافة إمكانيتها البشرية والفنية والتقنيات الحديثة وتجهيزاتها لدعم لجنة تأمين الفعاليات ووضعتها تحت تصرفها، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للجمهور، وإنجاح حدث مهم يستقطب أنظار العالم كل عام، وضمان إنجازه على النحو الأمثل من خلال تطبيق الخطة الموضوعة بصورة صحيحة.

وأضاف أن الطبيعة الاستثنائية لهذه السنة، تزيد من أهمية التزام الجميع من كافة القطاعات من الفرق الميدانية بالعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الخطة المعتمدة لتأمين الفعالية بصورة تليق بسمعة دبي وتاريخها الكبير في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الضخمة، مؤكداً أن اللجنة أعدت خطة شاملة تضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية والتوافد البشري وإدارة التجمعات أثناء احتفالات السنة الجديدة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً للبروتوكولات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.