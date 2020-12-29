اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:05 م
خالد صلاح
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أوكرانيا تسجل 6 آلاف و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:54 ص
أوكرانيا تسجل 6 آلاف و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف
كييف (أ ش أ)

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قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 6 آلاف و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة فى البلاد إلى مليون و37 ألفا و362 حالة.

وأضاف ستيبانوف- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن حالات الإصابة الجديدة تشمل 324 طفلا و337 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.


وأشار إلى أنه تم تسجيل 232 حالة وفاة وانتقل 1298 إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها زابوريزهيا ثم ميكولايف ودنيبروبتروفسك.

 


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