أم الابن المتبرع لأبيه بالكبد ببنى سويف: رجب حنين على أبوه وتنافس مع أخيه على التبرع

قال والدة رجب سيد توفيق، المتبرع بالكبد لوالدة بقرية أطواب، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، إن ابنها قريب جدا من والده وحنين، مضيفة: "ابنى حنين وحبيب أبوه، وأصيب زوجى منذ أكثر من ثمانية أعوام بالكبد وذهبنا لكافة المستشفيات والأطباء داخل بنى سويف وفى القاهرة إلى أن أرشدنا أحد الاطباء إلى ضرورة إجراء عملية زراعة كبد لزوجى لأنها هى الحل الوحيد لإنقاذ حياته".

وأضافت: "رفض زوجى الفكرة وبعد الحاح وضغط شديد أقنعته بقيامى بالتبرع له بالكبد وبالفعل قمت بإجراء التحاليل الطبية إلا أن الصدمة كانت من نتيجة التحاليل التى أكدت وجود دهون على الكبد".

وقالت الأم: "هنا تنافس رجب وأخيه إسلام وأصر الجميع على التبرع بالكبد إلا أن زوجى كان رافض الموضوع نهائيا".

وتابعت الأم: "رجب أقنع والده بالتبرع بالكبد بعد محاولات عديدة نجح خلالها رجب فى إقناع والده على التبرع بالكبد وبالفعل تم إجراء الجراحة فى معهد الكبد بالقاهرة والحمد لله صحة رجب ووالده جيدة "، مشيرة إلى أن زوجها مازال داخل المعهد ورجب موجود فى أحد الوحدات السكنية بالقاهرة للمتابعة ولم يعودوا حتى الآن إلى القرية .