86 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى السنغال والإجمالى يصل 18609

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 86 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية أنه وبعد إجراء ألف و200 فحص تم تسجيل 86 إصابة مؤكدة بالفيروس وشفاء 55 مصاباً، ووفاة مصاب واحد.

وقال البيان إن إجمالي الإصابات وصل إلى 18 ألفاً و609 حالات، وبلغت حالات التعافي 16 ألفاً و936 حالة، بينما توفي 388 حالة مصابة بالفيروس، ويوجد ألف و284 مصاباً في المستشفيات؛ 32 منهم في حالة خطيرة.