3 محاور لتطوير 65 قرية ببنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة فى المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب التلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة، بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات.

وأضاف المحافظ، أن التطوير الشامل بتلك القرى، يتم بالتوازى مع الجهود والمبادرات الآخرى التى يتم تنفيذها بباقى القرى، مشيراً إلى أن التطوير يتم فى ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة،فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

وشدد محافظ بنى سويف، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادرة "حياة كريمة"، وتوجيهات سيادته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذى يستهدف إحداث تطوير فى كافة التجمعات الريفية بالقرى التى سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات.