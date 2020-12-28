ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الهيئة الكولونيل "كيم جون-راك" قوله خلال موجز صحفي دوري إن آلاف من الكوريين الشماليين يتجمعون في ميدان كيم إيل-سونج في بيونج يانج في كوريا الشمالية للتدرب على عرض عسكري.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي كشف عنها موقع 38 نورث الأمريكي، آلاف الأشخاص متجمعين في الميدان، وينظمون تشكيلا حيث رددوا جملة "كيول سا أونج وي" بالكورية، وهي تعني "الدفاع بالروح" وفقا لموقع 38 نورث.



وكان الشمال قد أقام عرضا عسكريا مع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغيرها في ميدان كيم إيل-سونج في أكتوبر الماضي احتفالا بذكرى مرور 75 عاما على تأسيس حزب العمال الحاكم.



ومن جانب آخر، ذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية أنها تعتقد بأن الجيش الكوري الشمالي يجري التدريبات الشتوية ابتداء من ديسمبر الجاري على غرار تدريبات السنوات الماضية.



ومن المعروف أن الجيش الكوري الشمالي يجري التدريبات على نطاق أصغر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.