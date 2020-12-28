موسكو: مجموعة موحدة من سبوتنيك V ومصل أسترازينيكا ستضمن مناعة عامين من كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير مركز جاماليا الروسى لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن مجموعة موحدة من لقاح "سبوتنيك V" ومصل شركة "أسترازينيكا" ستضمن مناعة من كورونا لمدة عامين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مدير مركز جاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه ستتشكل خلايا الذاكرة بطريقة أفضل بكثير عند استخدام مثل هذا اللقاح الهجين المصمم من مكونين، متابعا: من الواضح أن هذا اللقاح سيحمي الشخص الذي تناوله مدة عامين على الأقل وليس 3 أو 4 أشهر فقط.

ولفت مدير مركز جاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن استخدام مجموعة من اللقاحين سيعطي إمكانية لرفع قوة المناعة التي ستتشكل نتيجة التطعيم بهذا المصل الهجين، مشيرا إلى أنه من المخطط لإجراء اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الجديد في بعض دول أسيا وإفريقيا بعد أعياد رأس السنة.