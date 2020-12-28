اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: مجموعة موحدة من سبوتنيك V ومصل أسترازينيكا ستضمن مناعة عامين من كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:32 م
موسكو: مجموعة موحدة من سبوتنيك V ومصل أسترازينيكا ستضمن مناعة عامين من كورونا لقاح كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير مركز جاماليا الروسى لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن مجموعة موحدة من لقاح "سبوتنيك V" ومصل شركة "أسترازينيكا" ستضمن مناعة من كورونا لمدة عامين.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مدير مركز جاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه ستتشكل خلايا الذاكرة بطريقة أفضل بكثير عند استخدام مثل هذا اللقاح الهجين المصمم من مكونين، متابعا: من الواضح أن هذا اللقاح سيحمي الشخص الذي تناوله مدة عامين على الأقل وليس 3 أو 4 أشهر فقط.

 

ولفت مدير مركز جاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إلى أن استخدام مجموعة من اللقاحين سيعطي إمكانية لرفع قوة المناعة التي ستتشكل نتيجة التطعيم بهذا المصل الهجين، مشيرا إلى أنه من المخطط لإجراء اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الجديد في بعض دول أسيا وإفريقيا بعد أعياد رأس السنة.

 


روسيا

كورونا

ازمه كورونا

جاماليا

سبوتنيك v

لقاح

أسترازينيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة